Марина Зудина рассказала, что 18-летняя дочка Олега Табакова собирается сдавать ЕГЭ

Марина Зудина накануне отметила 18-летие дочки Марии, рожденной от Олега Табакова. Она посвятила ей теплые слова в соцсетях. Также актриса показала кадры, на которых красовалась именинница.

В интервью вдова артиста призналась, что ее дочка отпраздновала день рождения с друзьями и своим бойфрендом. А вот сама Зудина осталась дома с внучкой Мией, дочкой ее сына Павла Табакова. Теперь она надеется, что скоро в ее семье появятся другие дети, чтобы она с ними могла нянчиться, когда Мия подрастет.

Так как впереди у дочки Зудиной выпускной и поступление в вуз, она готовится к экзаменам. Но актриса не стала рассказывать, какую профессию выбрала Мария.

«Ей восемнадцать, она уже не маленькая, и дальше это уже ее жизнь, в чем-то отдельная от меня. Я могу лишь сказать, что она сейчас собирается сдавать ЕГЭ. А вообще для меня сейчас самое ценное, если честно, что она растет добрым, мудрым и нежным человеком»,— высказалась вдова Табакова, пишет «МК».

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По ее словам, дочка сама расскажет о своих планах на будущее, когда этого захочет.