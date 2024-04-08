Участник группы «Корни» Кабанов признался, что напился до беспамятства после рождения дочки

Алексей Кабанов уже давно стал популярным артистом. Он больше 10 лет состоит в браке с Розалии Коноян. Спустя год после свадьбы у них родилась дочка Алиса. Участник группы «Корни» признался, что присутствовал на родах, а потом с ним произошел большой конфуз.

Артист поехал к друзьям, чтобы отметить рождение первенца. Но он сильно перебрал с алкоголем, поэтому большая часть дня выпала из его памяти. Он был удивлен, когда осознал, что у него нет зуба, очков, а тело в ссадинах. Друзья ему заявили, что посадили в такси, а что с ним стало дальше они не знают.

Эта ситуация заставила переживать его жену. На выписке из роддома Алексей появился, но его вид был пугающим.

«Я понимаю, можно погулять, но если ты в своем уме. А если ты не помнишь, я же только родила, у меня стресс, понятно, а тут еще муж приезжает такой весь "красивый". Слава Богу, что так все закончилось — зуб отвалился, ссадины и так далее. Все же могло быть гораздо плачевнее», — поделилась Розалия в ток-шоу «Звезды сошлись».

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Напомним, что 40-летний артист продолжает выступать. Он обладает наградами за хиты, которые написал для группы.