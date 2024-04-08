Актриса из «Сладкой жизни» Мария Шумакова родила первенца

Мария Шумакова накануне приехала в роддом. С ней был муж – сотрудник Comedy Club Production Слава Гусев. Они вместе с 2021 года. Спустя год после знакомства влюбленные поженились. А в последние несколько месяцев актриса делилась кадрами с округлившимся животом. Свою беременность она не скрывала.

Утром 8 апреля артистка готовилась к операции. Рядом с ней был супруг, который в этот ответственный момент захотел ее поддержать.

«Заряжаемся прекрасными эмоциями, медитировала, дышала, признавалась в страхе, переключала внимание на счастливые картинки, как мы со Славой гуляем с малышом. Последние полчаса с животиком. Чувствую себя космонавтом. Страх есть, но от того, что признаю его — нет паники», — рассказывала звезда.

И уже спустя несколько часов Шумакова выложила кадры из роддома. Она сообщила, что у нее родился сын. Актриса из сериала «Сладкая жизнь» продемонстрировала, что счастлива. Она также раскрыла имя наследника.

«Счастливая мать Леонида», — написала артистка.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Поклонники начали ее поздравлять с радостным событием. Ранее Мария заявила, что поправилась. Однако она отметила, что принимает себя со новым новым весом, поэтому лишние килограммы не портят ей настроение.