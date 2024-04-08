Деревянко стал жертвой интернет-мошенника, который представился другом и попросил 300 тысяч рублей

Актер Павел Деревянко стал жертвой мошенников, которые похитили у него 300 тысяч рублей. Злоумышленники действовали от имени знакомого актера, позвонив ему и убедив перевести средства на указанный счет. Знаменитость ни капли не усомнилась в том, что это его знакомый и поспешила выполнить его просьбу.

Как сообщает источник телеграм-канала Baza, после того как артист сделал то, о чем его просили на том конце провода, мошенники не успокоились и решили сорвать с наивной звезды еще деньжат и стали умолять его дать еще 250 тысяч. В этот момент Деревянко осознал, что его надули и поспешил в полицию писать заявление. В настоящее время органы активно занимаются этим делом.

Напомним, Павел Деревянко известен россиянам своими ролями в таких фильмах, как «Брестская крепость», «Утомленные солнцем 2» и «СуперБобровы». Он также снялся в сериалах «Доктор Живаго» и «Обратная сторона Луны».

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