Вера Кинчева обратилась к умершей в 36 лет сестре: «Моя Маша превратилась в мою волшебную силу уюта»

Вера Кинчева накануне обратилась к своей покойной сестре Вере. Они были очень близки. Семья лидера группы «Алиса» Константина Кинчева до сих пор не может оправиться от этой потери. Его 36-летняя дочь Мария Кинчева-Панфилова скончалась в 2023 году от внезапной остановки сердца. Мария была очень религиозным человеком и закончила театроведческий факультет ГИТИСа.

«366 дней как моя Маша превратилась в мою волшебную силу уюта. Спасибо, сестра, что всегда рядом. Чувствую и берегу. Я тебя люблю», — написала дочка Кинчева.

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Напомним, что она была не родной дочкой рокера, но Кинчев относился к ней, как родной и даже дал ей свою фамилию. Девочка была его падчерицей, дочкой его второй жены Александры от прошлых отношений. Она окончила ГИТИС, а в 2017 году сыграла свадьбу с Петром Горбачевым. У них родилось два сына Лука и Тихон.

У Кинчева также есть сын Евгений, который родился в его первом браке. Он уже подарил рокеру внучку, которую зовут Ярослава. Самому певцу уже 65 лет. Он продолжает выступать на сцене.