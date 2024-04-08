Модель Калашникова заявила, что Пугачева похудела, используя опасный препарат

Алла Пугачева уже давно живет в Израиле. Она раньше обладала пышными формами, но потом похудела. Теперь в свои 74 года певица может похвастаться стройностью. Не раз ее спрашивали, на каких диетах она сидит. Тем более, что ее дети Лиза и Гарри не раз угощали ее пирожками на камеру. Звезда признавалась, что принимала определенные препараты.

«Мне в Израиле прописали таблетки от диабета. Я начала их принимать и сдулась!» — обмолвилась она.

А вот Анна Калашникова уверена, что артистка поддалась голливудскому тренду и использовала препарат для диабетиков. Но для здоровых людей он может быть опасен. О побочках рассказывала Дана Борисова, которая не только сама его колола, но и давала дочке.

«Алла Борисовна похудела на препарате для диабетиков. Для нее, как для диабетика, он не опасен. А вот многие не страдающие диабетом знаменитости уничтожают свое здоровье этими уколами. Препарат этот очень опасен, если его применять не по назначению, а ради похудения», — сказала Калашникова, пишет KP.RU.

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Модель отметила, что многие просто не знают, что у препарата много побочных эффектов, которые потом могут появиться.