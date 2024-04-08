Собчак и Богомолов посетили юбилей Познера в Стамбуле после ссор с ним

1 апреля известному телеведущему Владимиру Познеру исполнилось 90 лет. Он решил это событие отпраздновать в Стамбуле. Журналист решил не устраивать скромного застолья, а закатить вечеринку под названием «Турецкий гамбит». Он был в черном костюме и белой рубашке. Именинник пел на французском языке и танцевал. Он выглядел счастливым. На торжестве собралось много российских знаменитостей.
Отмечается, что среди гостей были замечены Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым. Это многих удивило, так как ранее знаменитая блондинка ссорилась с коллегой. Собчак несколько лет назад раскритиковала Познера за неудачное интервью с Сергеем Шнуровым. Он в свою очередь публично признавался, что ему не понравилось ее интервью с мужем. Еще на вечеринку заглянул Николай Цискаридзе.
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Кульминацией вечера стал праздничный торт, который вынесли под «Советский цирк» Дунаевского. На десерте была надпись на английском «Познер в прямом эфире». От радости Владимир Владимирович даже начал дирижировать собравшейся публикой.