Актриса «Великолепного века» Мерьем Узерли предстала в свадебном платье за 680 тысяч рублей

Известная актриса Мерьем Узерли, звезда сериала «Великолепный век», предстала перед публикой в новом образе. Она примерила роскошное свадебное платье от международного бренда Maison Novague. Этот наряд стал частью новой коллекции марки, которую актриса представила на фотосессии.

Шелковое платье в пол, украшенное уникальным тюлем, расшитым жемчугом, подчеркнуло элегантность и чувственность Мерьем. Широкий расклешенный подол добавил образу легкости. Дополнила образ фата, а волосы актрисы были аккуратно уложены.

Фотографии вызвали восторг среди поклонников актрисы. Многие отметили сходство образа Мерьем с ее героиней Хюррем Султан из сериала «Великолепный век».