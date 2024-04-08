Актриса «Великолепного века» Мерьем Узерли предстала в свадебном платье за 680 тысяч рублей

Известная актриса Мерьем Узерли, звезда сериала «Великолепный век», предстала перед публикой в новом образе. Она примерила роскошное свадебное платье от международного бренда Maison Novague. Этот наряд стал частью новой коллекции марки, которую актриса представила на фотосессии.
Шелковое платье в пол, украшенное уникальным тюлем, расшитым жемчугом, подчеркнуло элегантность и чувственность Мерьем. Широкий расклешенный подол добавил образу легкости. Дополнила образ фата, а волосы актрисы были аккуратно уложены.
Фотографии вызвали восторг среди поклонников актрисы. Многие отметили сходство образа Мерьем с ее героиней Хюррем Султан из сериала «Великолепный век».
Мерьем Узерли в образе невесты. Фото: соцсети Мерьем Узерли
Стоимость наряда составляет 6800 евро или 680 856 рублей. Эту марку роскошных нарядов основала Фариба Пуркхаджани, которая родилась в Иране, а живет в Германии и Великобритании.
«Как я себя чувствовала в самом удивительном свадебном платье в мире? Нет слов», — заявила актриса.
Мерьем активно путешествует и участвует в различных мероприятиях. Недавно она посетила Ташкент, где выступила в качестве спикера на лекции о женской независимости.
Мерьем Узерли выбрала образ, похожий на ее героиню Хюррем Султан. Фото: соцсети Мерьем Узерли