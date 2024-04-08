Концерты «Любэ» в честь 35-летия группы массово переносят после обследования Расторгуева

Николай Расторгуев, бессменный лидер популярной российской группы «Любэ», недавно прошел плановое обследование сердца в одной из московских клиник. Это в итоге привело к массовым отменам и переносам концертов группы, посвященных 35-летию коллектива. По словам жены артиста, обследование было запланировано заранее. Врачи настоятельно рекомендовали Расторгуеву воздержаться от выступлений в ближайшем будущем.

Ряд концертов «Любэ» были отменены или перенесены на более поздние даты. Например, в Тюмени выступление было отменено всего за несколько часов до начала, а новая дата назначена на 29 мая. Аналогичная ситуация произошла и в Мытищах, где концерт был перенесен с 7 на 13 мая. В Красногорске выступление изначально планировалось на 10 апреля, но теперь оно состоится 26 мая.

Организаторы концертов в Орехово-Зуеве, Саратове, Томске и Новосибирске также рассматривают возможность переноса дат выступлений. Они находятся в процессе согласования новых дат с менеджментом группы, пишет Телеграм-канал Mash.

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Отметим, что ранее Расторгуев уже сталкивался с проблемами со здоровьем. Четыре года назад ему была проведена операция по пересадке почки, сейчас артист продолжает испытывать некоторые проблемы, связанные с этим.

Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе всех новостей о состоянии здоровья Николая Расторгуева и предстоящих концертах группы «Любэ».