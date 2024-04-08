Лера Кудрявцева поддержала пятилетнюю дочку на соревнованиях по гимнастке: «Моя принцесса заняла второе место»

Лера Кудрявцева похвасталась достижениями дочки. Фото: соцсети Леры Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева засняла дочку, которая приняла участие в соревнованиях по художественной гимнастике. Мария Макарова расстроилась, что заняла второе место.

Лера Кудрявцева после травмы колена продолжает восстанавливаться. Но она уже ездит на съемки. А накануне телеведущая отправилась поддержать дочку Марию на соревнованиях по художественной гимнастике. Она поделилась кадрами, на которых юных спортсменок награждали. Пятилетняя наследница звезды заняла второе место. Ей вручили медаль, грамоту и подарок. Еще несколько девочек разделили с ней серебро. 

Потом Лера шла с дочкой, которая переоделась в спортивный костюм. Мария не улыбалась, так как расстроилась, что не заняла первое место. Телеведущая похвалила ее. 

«Моя принцесса заняла второе место», — заявила она. 

«Молодец», — добавила блондинка.

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Поклонники поздравили малышку с новым достижением. Многие считают, что наследница Кудрявцевой обладает артистическим талантом и может много добиться в будущем. 

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