Лера Кудрявцева поддержала пятилетнюю дочку на соревнованиях по гимнастке: «Моя принцесса заняла второе место»

Потом Лера шла с дочкой, которая переоделась в спортивный костюм. Мария не улыбалась, так как расстроилась, что не заняла первое место. Телеведущая похвалила ее.

«Моя принцесса заняла второе место», — заявила она. «Молодец», — добавила блондинка.

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Поклонники поздравили малышку с новым достижением. Многие считают, что наследница Кудрявцевой обладает артистическим талантом и может много добиться в будущем.