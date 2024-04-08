Стоянов заявил, что уход из семьи сказался и на его работе: «Товстоногов должен был меня возненавидеть за это»

Юрий Стоянов в 66 лет продолжает строить карьеру. Он играет в театре и снимается в кино. При этом актер считает, что в самом начале карьеры он не обладал достаточным опытом, чтобы играть большие роли.

Артист уверен, что в 23 года не смог бы играть, как Александр Петров или Иван Янковский. При этом не исключает, что в театре ему не давал роли режиссер из-за того, что он плохо поступил с семьей. Тогда Стоянов ушел от первой жены, оставив ее с двумя детьми. Сыновей она воспитала без него.

«А был ли я плохим артистом, а потом в один день стал хорошим? У меня есть несколько объяснений. Один из них вас удивит. Можно очень умничать, но человечески я могу понять один ответ. Я тогда ушел из одной семьи в другую, будучи молодым актером. Георгий Александрович Товстоногов воспитал двоих сыновей сам, при живой жене. И вот у него приходит молодой парень, который уходит из семьи, в которой есть двое детей. И тоже двое сыновей. Мне почему-то кажется, он, грузин, должен был меня возненавидеть за это. Я вот это могу понять», — пояснил Юрий Николаевич в YouTube-канале Надежды Стрелец.

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Напомним, что теперь в его копилке десятки ролей. Особую популярность получил проект «Вампиры средней полосы», в котором он снялся.