Марина Зудина поделилась снимками с дочкой Олега Табакова в честь ее 18-летия

На новом фото Мария предстал в алом платье. Она стала совсем взрослой. Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка Табакова. Ранее Зудина призналась, что ее дочь нашла себе пару, очень похожую на отца. Актриса подтвердила, что сердце ее дочери уже занято — Мария встретила своего суженого. По ее словам, Маша обнаружила в своем избраннике те же качества, которые она видела в своем отце.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

«У нее есть постоянный молодой человек, они счастливы, и я рада за них. С момента ухода отца из жизни Маша чувствует себя более защищенной», — отметила она в программе «Мой герой» на ТВЦ.

Напомним, что у Зудиной растет внучка Мия, которой три года. Девочка родилась у Павла Табакова и его экс-избранницы Софьи Синициной. Артистка порой проводит время с малышкой.