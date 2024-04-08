Екатерина Стриженова поздравила своего внука с шестилетием: «Мы с дедушкой всегда рядом»

Екатерина Стриженова уже давно стала бабушкой. Ее старшая дочка Анастасия живет в США. Она в 2023 году родила двойняшек Александра и Георгия. Также у нее есть сын Петр, которому 8 апреля исполнилось шесть лет. С этим событием малыша поздравила бабушка. Стриженова решила выложить новое фото с внуком. В кадре она позирует с ним дома вместе с мужем Александром.
Телеведущая поцеловала руку ребенка. Она также обратилась к нему в соцсети. Больше всего ее восхищает, что ее внук растет добрым. Она также похвалила его за разные умения.
«Петр Петрович, тебе исполнилось 6 лет и это очень большое событие для нас с дедушкой! Ты многое умеешь — читать, считать, плавать, ездить верхом на лошадке, занимаешься музыкой, футболом, баскетболом и теннисом. Но самое главное, что ты добрый мальчик. Это самое ценное качество.
Добрый человек никогда не пройдет мимо чужой беды, всегда поможет тому, кто нуждается в помощи, защитит слабого, будет стараться быть справедливым. Мы хотим, чтобы тебе на пути встречались тоже добрые люди! А мы с дедушкой всегда рядом», — написала звезда.
Екатерина Стриженова с мужем и внуком. Фото: соцсети Екатерины Стриженовой
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Поклонники были поражены тому, как вырос Петр. Многие отметили, что он очень похож на своего дедушку. Примечательно, что Стриженова часто ездит в США. Она восхищалась своей дочкой, которая родила двойню. Телеведущая участвует в воспитании внуков. Напомним, что у Екатерины есть еще одна дочка Саша. Она в прошлом году вышла замуж. Пока ее наследница не торопится заводить детей.