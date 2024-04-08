Екатерина Стриженова поздравила своего внука с шестилетием: «Мы с дедушкой всегда рядом»

Екатерина Стриженова уже давно стала бабушкой. Ее старшая дочка Анастасия живет в США. Она в 2023 году родила двойняшек Александра и Георгия. Также у нее есть сын Петр, которому 8 апреля исполнилось шесть лет. С этим событием малыша поздравила бабушка. Стриженова решила выложить новое фото с внуком. В кадре она позирует с ним дома вместе с мужем Александром.

Телеведущая поцеловала руку ребенка. Она также обратилась к нему в соцсети. Больше всего ее восхищает, что ее внук растет добрым. Она также похвалила его за разные умения.