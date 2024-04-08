Юрий Стоянов рассказал о сыновьях от первого брака: «Их на ноги поставил замечательный человек, но это не я»

Юрий Стоянов несколько раз состоял в браке. Он уже 24 года счастлив в отношениях с избранницей по имени Елена. У них растет дочка Екатерина. Он также воспитал детей жены от предыдущих отношений — двух девочек.

Однако артист также имеет двух сыновей от первого брака с Ольгой Синельченко. Николай и Алексей давно стали взрослыми. Во время интервью Надежде Стрелец актер признался, что его наследники отказались от его фамилии и отчества. Он рассказал, что парней воспитал другой мужчина.

«Их очень хорошо воспитали. Их воспитал порядочный, хороший человек. Они получили замечательное образование. И поэтому я не даю никаких комментариев, потому что это может затронуть другую семью, к которой я не имею отношения и не имею права в это лезть. Они не были несчастными детьми, с папой-алкоголиком или кем-то еще. Замечательный человек их воспитал и вырастил, выкормил и на ноги поставил. Но это не я», — высказался Стоянов в YouTube-канале Надежды Стрелец.

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Он осознает, что в свое время бросил семью, так как влюбился. Актер считает, что это отчасти отразилось на карьере. По словам Юрия Николаевича, как раз в то время у него не получалось пробиться на телевидение и получить главные роли в театре.