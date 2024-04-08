Режиссер Юрий Грымов заявил, что готов снять клип для Валерия Леонтьева на песню «Маргарита»

Валерий Леонтьев не так давно отметил свой юбилей. Певец живет в США, но иногда приезжает в Россию. В последние годы он редко выступает, но в 75 объявил, что покидает сцену.

Артист решил не давать концертов, но иногда выступать на корпоративах. Режиссер Юрий Грымов признался, что не раз снимал для него клипы. Он готов и сейчас поработать с Леонтьевым. Хоть теперь Грымов работает в театре, ради звезды он не против снова заняться съемками музыкального видео.

«Валера — действительно Мастер», — подчеркнул Грымов. «Конечно, я бы снял Валерию Леонтьеву „Маргариту“», — добавил он, пишет «МК».

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По словам режиссера, ему также нравится работа Лолиты Милявской. Певица сыграла в его спектакле «Женитьба» в театре «Модерн». Он считает, что у артистки есть талант. Ранее Лолита была загружена концертами. А так как недавно она осталась без работы из-за вечеринки Насти Ивлеевой, мозможно, певица захочет играть в театре.