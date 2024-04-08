Кристина Асмус госпитализирована в Москве: «Поднялась температура под 40»

Кристина Асмус уже много лет выступает на сцене театра, а также снимается в кино. 7 апреля стало известно, что у нее появились проблемы со здоровьем. Актриса плохо себя почувствовала. Она была вынуждена обратиться к врачам. Бывшую жену Гарика Харламова госпитализировали с высокой температурой. Артистка выложила кадры из палаты, где лежит под капельницей.

«Сегодня я должна была выйти на сцену в спектакле "Леди Макбет Мценского уезда". Но ночью у меня поднялась температура под 40 и меня госпитализировали... Сейчас мне лучше, но все еще в больнице», — написала Кристина в соцсети.

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Она предупредила, что спектакль с ее участием будет перенесен. Актриса понимает, что многие зрители купили билет, чтобы увидеть ее на сцене. Пока она не озвучила свой диагноз. Асмус показала рисунок, который для нее нарисовала дочка Анастасия. Звезда надеется, что быстро пойдет на поправку и вернется к работе. Она поблагодарила всех за поддержку.