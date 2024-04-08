Никита Уфимцев покинул шоу «Новая Фабрика звезд»

Шоу «Новая Фабрика звезд» продолжает выходить в эфир на канале ТНТ. Накануне состоялся концерт, который оказался весьма волнительным. Среди номинантов были сын Михаила Круга Александр, племянница Гарика Мартиросяна Нонна Егонян и Никита Уфимцев.

В составе членов жюри произошла замена, чтобы все было честно. Вместо Мартиросяна в заветном кресле сидела Марина Кравец, которая ведет с ним шоу «Конфетка».

Круг исполнил трек в память о своем папе под названием «Отец». А Нонна спела свою композицию «Мысли». Никита тоже решил выбрать необычный трек. Он спел авторскую песню «Чувства», которую помог написать его коллега с проекта Габриэль Александров.

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В этом шоу нет зрительского голосования. Члены жюри выбирают, кого оставить. Они спасли Егонян. А вот уже участники оставили сына Круга. Проект покинул Уфимцев. Однако он продолжит строить карьеру. Артист состоит в лейбле Rocket Records, в котором также находятся Григорий Лепс, Любовь Успенская, Instasamka, Люся Чеботина и другие звезды.