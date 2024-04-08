Татьяна Брухунова впервые показала видео с дочкой от Евгения Петросяна

Татьяна Брухунова недавно отметила день рождения. В этот день она объявила, что у нее с Евгением Петросяном появился второй ребенок. Пара уже растит сына Вагана, а теперь у них появилась дочка. Малышку она родила еще в 2023 году, но молчала об этом.

Более того, артистка заверила, что выносила ребенка сама, хотя многие стали подозревать, что супруги воспользовались услугами суррогатной мамы. Брухунова все слухи опровергла. А накануне она выложила кадры с маленькой дочкой, которую назвала Матильда. Кроха лежала на коврике и дрыгала ножками, а ручками тянулась к игрушкам.