Костомаров о стрессе после ампутации ступней и кистей рук: «Надо пытаться приблизительно жить так, как жил»

Роман Костомаров не стал скрывать, что придя в себя и поняв, какова реальность, он не особо хотел жить. Мотиватором для фигуриста стала его жена Оксана Домнина. Она можно сказать повлияла на то, что ее муж встал на ноги, пусть и благодаря протезам. Но он вышел на лед, исполнив олимпийский номер в паре с Татьяной Навкой.

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Из-за сепсиса и некроза, которые вызвали гангрену конечностей, спортсмену ампутировали ступни ног и кисти рук. Теперь Роман Костомаров носит бионический протез.

«Честно говоря, по-началу, сами понимаете, жить не хотелось особо. Но по истечению какого-то времени ты начинаешь понимать, что раз уж остался жить, то надо что-то делать и двигаться вперед, пытаться хотя бы приблизительно жить так, как жил», — считает фигурист.

Он уточнил, что его бионическая рука не имеет нервов. Естественно, было бы легче, если бы она реагировала на каждый импульс, как самая обычная рука. Но пока Роман Костомаров пользуется восемью запрограммированными комбинациями.