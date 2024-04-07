Игорь Жижикин назвал очевидную разницу между работой в Голливуде и в России: «Там так душевно, как у нас, не принято»

Игорь Жижикин знаком с именитыми голливудскими актерами, такими как: Харрисон Форд, Квентин Тарантино, Анджелина Джоли и многими другими. Он не понаслышке знает, как трудно нашим соотечественникам пробиться в Америке в сфере киноиндустрии. Это мало кому удавалось, в частности, Владимиру Машкову и Юрию Колокольникову. В один ряд с ними можно поставить и Игоря Жижикина. В интервью для сайта Teleprogramma.pro он рассказал о том, в чем состоит очевидная разница между работой в Голливуде и в России.

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К примеру, в Америке актерам предоставляют более удобные и комфортные гримвагоны. Кроме того, отличается и процесс подготовки к съемкам, его можно назвать более щепетильным. Однако Игорь Жижикин не может сказать, что это как-то сказывается на актерах. Ему, как человеку творческому, куда важнее атмосфера на съемочной площадке. Он чувствует себя комфортнее рядом с коллегами и товарищами, людьми одного с ним менталитета, которые могут и пошутить, и поболтать, и посмеяться.