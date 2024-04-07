Гоген Солнцев пожаловался на тяготы отцовства: «Спим с супругой по очереди»

Гоген Солнцев с головой ушел в отцовство. Для поклонников известие о том, что жена Полина подарила ему сына, стало полной неожиданностью. Все-таки когда-то она считалась чуть не падчерицей шоумена. Он строил отношения с ее 69-летней мамой Екатериной Терешкович. Теперь женщина стала бабушкой. Но своего внука даже не видела. Гоген утверждает, что она путает имена своих двух старших внуков, и нуждается в помощи психиатров. К сыну он Екатерину Терешкович не подпустит.

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А вот, что о своем отцовстве говорит шоумен. Оказывается, ему тяжело даются бессонные ночи. Ради того, чтобы побыть с сыном Гоген Солнцев даже был готов отменить важные дела и встречи. Шоумен и сам бы с удовольствием посидел в декрете.

«Спим с супругой по очереди», - отметил Гоген Солнцев.

Также шоумен недоумевает, откуда взялись слухи о том, что они с Полиной расходились. Все это проделки ее мамы, считает Гоген. Он уверен, что именно Екатерина Терешкович пустила этот нелепый слух. Расставаться с женой шоумен не собирается. Они вместе воспитывают сына Ванечку. А вот бабушка им в этом не помогает. На появление внука она отреагировала не слишком вменяемо.

По материалам «СтарХит»