Гоген Солнцев выбрал для новорожденного сына имя

Гоген Солнцев не перестает удивлять публику, сначала он встречался с пенсионеркой Екатериной Терешкович, которой на минуточку уже исполнилось 69 лет, а затем и вовсе женился на ее дочери. У пары родился сын. Шоумен долго выбирал, как назвать мальчика. Звучали такие варианты: Клавдий и Елизар. Однако пара выбрала более привычное имя.

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«Имя выбрали на семейном совете — Ванечка. Иван Ильич. По-моему, звучит очень солидно», - отметил Гоген Солнцев, который по паспорту так и остался Ильей.

При этом с Екатериной Терешкович шоумен связь не поддерживает и очень сожалеет по поводу того, в каком угнетенном состоянии та пребывает. Нянчиться с внуком бабушка едва ли сможет. По словам Гогена, его экс-пассия нуждается в помощи психиатров.

По материалам «СтарХит»