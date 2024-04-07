Гоген Солнцев о Екатерине Терешкович: «Она из психушек не вылезает»

Гоген Солнцев променял Екатерину Терешкович на ее родную дочь Полину. Женился на экс-падчерице и завел с ней сына Ванечку. В беседе со «СтарХитом» шоумен признался, что не общается с бывшей любовницей, потому что та не отличается адекватным поведением.

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Гоген Солнцев не намерен подпускать к своему новорожденному сыну такую бабушку, семья ее сторонится. «Она из психушек не вылезает», - заявил шоумен.

При этом Гоген Солнцев дал понять, что такая ситуация очень трагична. Ведь каждый ребенок нуждается в том, чтобы его любила и баловала бабушка. Его же сын будет этого лишен. Шоумен заверил, что Екатерина Терешкович до сих пор путает имена своих старших внуков. Поэтому он не доверит ей своего ребенка.