Перекрасившийся под седину Гоген Солнцев вывел новорожденного сына на первую прогулку, укутав его в одеяло

Гоген Солнцев в свое время крутил роман с пенсионеркой Екатериной Терешкович. А потом бросил возлюбленную, став жить с ее дочерью Полиной. Новостью года стало известие об отцовстве шоумена. Полина родила Гогену Солнцеву сына. Для артиста это первый ребенок. Примечательно, что шоумен по-настоящему породнился со своей бывшей любовницей Екатериной Терешкович. Ведь она стала родной бабушкой его новорожденного сына.

Гоген Солнцев дал понять, что мама Полины тяжело приняла то, что у ее дочери появился ребенок. Екатерина Терешкович ревновала молодого избранника к дочери. Их свадьба, а потом и рождение сына, стало для нее ударом и шоком.

«С бабушкой ребенка (мама Полины - Екатерина Терешкович), к сожалению, нет возможности поддерживать какие-либо отношения по причине ее, мягко говоря, не совсем вменяемого психического состояния. А моя мама ушла из жизни в прошлом году, и у меня большие сомнения в том, что она могла бы стать достойной бабушкой малышу», - считает Гоген Солнцев.

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