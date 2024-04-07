Игорь Жижикин о съемках с голливудскими звездами: «Я не могу сказать, что они сделаны из другого теста»

Игорь Жижикин в интервью для сайта Teleprogramma.pro рассказал о работе в Голливуде. Он дал понять, что ему было легко и комфортно сниматься с заокеанскими коллегами, никакого смущения или неудобства актер не испытывал. Каждый, как считает Игорь, по-своему талантлив. Американские звезды, по мнению актера, мало чем отличаются от наших отечественных звезд. Да, у них есть свое видение, свои мысли и прочее, но они точно такие же люди.

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«Я не могу сказать, что они (в США) сделаны из другого теста. Актерский мир устроен везде одинаково: в Америке есть звезды высшего эшелона, у нас есть звезды первой категории. Есть те, кто пониже», - отметил Игорь Жижикин.

И Голливуд, как считает актер, хорош именно тем, что дает каждому реализовать свой потенциал. Многие актеры из других стран приезжают сюда, чтобы попробовать себя, но конкуренция, естественно, сумасшедшая.

При этом далеко не все наши соотечественники стали суперзвездами в Голливуде. Своими ролями могут похвастаться единицы. Владимир Машков, Юрий Колокольников - те немногие, кто снимался вместе с именитыми американскими звездами.

И это, как считает Игорь Жижикин, неплохо. Они там отметились, набрались опыта. Закрепиться, по словам актера, удается далеко не всем. И надо ли это делать, спрашивает Жижикин. Для него важен обмен опытом, а не жизнь за границей.