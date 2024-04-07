87-летний Марк Розовский потерял сознание в свой день рождения прямо на рабочем месте

87-летнему режиссеру Марку Розовскому потребовалась помощь медиков после того, как он потерял сознание в театре «У Никитских ворот» в Москве. Это произошло в его день рождения, 3 апреля, после спектакля «На бис».

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Коллеги драматурга немедленно вызвали бригаду скорой помощи, и его осмотрели врачи. По словам близких, причиной обморока стала усталость. В настоящее время Розовский находится дома. Народный артист России ко всему прочему известен как автор сценария к фильму «Д'Артаньян и три мушкетера», а также как режиссер многих театральных постановок и фильмов.

Сознание Марк Григорьевич потерял прямо на рабочем месте. Рядом со сценаристом находятся его близкие. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Он идет на поправку.

Сайт Teleprogramma.pro желает Марку Розовскому скорейшего выздоровления.

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По материалам Telegram-канал Mash