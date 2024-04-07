Елена Драпеко из фильма «А зори здесь тихие…» об Алле Пугачевой: «Оторванный кусок, отрезанный ломоть»

Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Борис Кудрявов / КП

Актриса считает, что народу пора забыть Примадонну.

Елена Драпеко, которую многие помнят по фильму «А зори здесь тихие...» дала понять, что ей нет никакого дела до того, признают ли Аллу Пугачеву иноагентом к ее юбилею, или нет. Звезда классики советского кино убеждена, что народу пора забыть имя некогда популярной и значимой артистки. Драпеко удивлена, что жена шоумена Максима Галкина* перебралась за границу. И если Алла Борисовна обосновалась в Израиле, пусть там и остается. Народная артистка России считает, что певица никакой значимости для нашей страны не имеет. А ее звезда давно погасла.

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«Алла Пугачева - это ушедшее поколение, которое в свое время действительно много сделало для нашей культуры. Мы их любили, но сегодня они уже оторванный кусок, отрезанный ломоть», - сказала Елена Драпеко.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

По материалам «АиФ»

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