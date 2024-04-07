Елена Драпеко из фильма «А зори здесь тихие…» об Алле Пугачевой: «Оторванный кусок, отрезанный ломоть»

Елена Драпеко, которую многие помнят по фильму «А зори здесь тихие...» дала понять, что ей нет никакого дела до того, признают ли Аллу Пугачеву иноагентом к ее юбилею, или нет. Звезда классики советского кино убеждена, что народу пора забыть имя некогда популярной и значимой артистки. Драпеко удивлена, что жена шоумена Максима Галкина* перебралась за границу. И если Алла Борисовна обосновалась в Израиле, пусть там и остается. Народная артистка России считает, что певица никакой значимости для нашей страны не имеет. А ее звезда давно погасла.

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«Алла Пугачева - это ушедшее поколение, которое в свое время действительно много сделало для нашей культуры. Мы их любили, но сегодня они уже оторванный кусок, отрезанный ломоть», - сказала Елена Драпеко.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам «АиФ»