Алена Свиридова призналась, что несколько раз разводилась, так как не чувствовала себя счастливой

Алена Свиридова в 61 год не состоит в браке. При этом за ее плечами два развода и один серьезный роман, который не закончился свадьбой. Певица первый раз вышла замуж в 18 лет. Она теперь понимает, что это было слишком поспешное решение.

От Сергея Свиридова у нее есть сын Василий, который живет в Канаде. А от Дмитрия Мирошническо у нее вырос сын Григорий, который намерен стать актером. Во время интервью Светлана Бондарчук спросила у артистки, почему она меняла мужчин. Алена заявила, что просто искала свое счастье.

«Они в этом не виноваты. Я все искала причину, почему я не чувствую себя счастливой. Потому что семейная жизнь как цель — это не моя цель. Я была рождена, чтобы быть артисткой. И когда это не удовлетворялось, я думала, что может быть это мужья не такие. Но это было неправильно. Мужья были прекрасными. Они были люди со всеми недостатками и достоинствами. А я шла дальше. Конечно, ничего не надо бояться менять. Но это не всем дано и не всем надо. Я стараюсь, когда собираюсь что-то менять, просчитывать самые лучшие варианты и самые худшие», — высказалась Свиридова в передаче «Света вокруг света».

Напомним, что в 2012 года она признавалась, что строит отношения с 36-летним Давидом Варданяном. До сих пор певица с ним встречается, но играть свадьбу с ним не намерена.