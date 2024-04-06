Создательнице марафонов желаний Елене Блиновской разрешили звонить родственникам из СИЗО

Елена Блиновская получила разрешение на звонки. Фото: Global Look Press

Член Общественной наблюдательной комиссии Мария Ботова рассказал, что Елене Блиновской пошли на встречу. Теперь она может звонить семье.

Блогер Елена Блиновская уже длительное время находится под следствием из-за крпуного долга перед налоговой. Когда ее перевели из-под домашнего ареста в изолятор, она сильно переживала. Создательница марафонов желаний не раз просила, чтобы ей разрешили видеть детей. И 6 апреля стало известно, что она получила разрешение от следователя на использование телефона в СИЗО. 

Однако, как уточнила член Общественной наблюдательной комиссии Мария Ботова, Блиновской разрешены звонки только родственникам. Для всех остальных нужд телефон блогерше использовать по-прежнему запрещено, пишет «РИА Новости».

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Напомним, что Елена не первый месяц находится в следственном изоляторе №6 «Печатники». Ботова также рассказала, что блогерша большую часть времени посвящает чтению книг. Она нашла еще одно занятие для себя, пока находится за решеткой — она собирает мозаику.

Ранее стало известно, что Блиновская готова заложить свою недвижимость, чтобы избавиться от миллиардных долгов и выйти на свободу.

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