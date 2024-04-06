Создательнице марафонов желаний Елене Блиновской разрешили звонить родственникам из СИЗО

Блогер Елена Блиновская уже длительное время находится под следствием из-за крпуного долга перед налоговой. Когда ее перевели из-под домашнего ареста в изолятор, она сильно переживала. Создательница марафонов желаний не раз просила, чтобы ей разрешили видеть детей. И 6 апреля стало известно, что она получила разрешение от следователя на использование телефона в СИЗО.

Однако, как уточнила член Общественной наблюдательной комиссии Мария Ботова, Блиновской разрешены звонки только родственникам. Для всех остальных нужд телефон блогерше использовать по-прежнему запрещено, пишет «РИА Новости».

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Напомним, что Елена не первый месяц находится в следственном изоляторе №6 «Печатники». Ботова также рассказала, что блогерша большую часть времени посвящает чтению книг. Она нашла еще одно занятие для себя, пока находится за решеткой — она собирает мозаику.

Ранее стало известно, что Блиновская готова заложить свою недвижимость, чтобы избавиться от миллиардных долгов и выйти на свободу.