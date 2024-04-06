Лика Стар призналась, что режиссер Федор Бондарчук вынудил ее раздеться: «Прикрываясь этой занавеской»

Лика Стар обладает множеством премий. Она много лет строит карьеру певицы. На этот раз она появилась в шоу «Секрет на миллион», где раскрыла разные эпизоды из своей жизни Лере Кудрявцевой. В свое время Лика успела поработать с Федором Бондарчуком. Он снимал с ней клип «Пусть пройдет дождь». Оказалось, что режиссеру удалось сделать так, чтобы она разделась в кадре.

По словам Лики, все случилось спонтанно. У клипа даже не было сценария. Так вышло, что она пришла в одежде, которая не понравилась Бондарчуку. Тогда у артистки не было своего стилиста. Сложившаяся ситуация не остановила съемки.

«Федор сорвал бархатную занавеску, положил ее на диван и сказал: „Прыгай под занавеску и раздевайся. Будем снимать эротическую сцену, где ты, такая красавица, лежишь на диване, прикрываясь этой занавескойзанавеской“. Я так и сделала, правда, кое-какую деталь на себе оставила», — поделилась звезда.

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Тогда Стар предстала топлес. Она отметила, что съемки стоили 50 миллионов рублей. Более того, на них присутствовали многие друзья и коллеги режиссера. Певица заявила, что гордится этой работой. Она похвасталась, чточто видео было показано даже на международном канале. Ведущая Лера Кудрявцева восхитилась тем, как тогда выглядела артистка.