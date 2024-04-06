Внучка Валерии поздравила Пригожина с юбилеем, прочитав стихи: «Дедушка мой весельчак и проказник»

2 апреля Иосиф Пригожин отметил юбилей. Он сразу признался, что не намерен устраивать пышного праздника. Продюсер захотел организовать ужин только для самых близких. Он получил поздравления от родных, в том числе от внучки певицы Валерии Селин. Трехлетняя малышка называет его дедушкой. Она в платье в клетку прочитала стихи для именинника. Пригожин не смог сдержаться и выложить трогательное видео.

«Дедушка мой весельчак и проказник Йося. С тобой каждый день словно праздник. Любит очень веселить свою внучку, с тобой не бывает мне скучно. Милый дедуля, тебя поздравляю, в честь юбилея здоровья желаю. Дней только светлых, радовать близких еще много лет!» — произнесла Селин.

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Примечательно, что продюсер назвал это видео лучшим поздравлением. Он считает детей Валерии родными. У самого Иосифа есть дети от прошлых отношений. Его дочка Даная в 2022 году подарила ему внука Даниэля. Раньше у него были не лучшие отношения с наследницей, но они смогли помириться. Пригожин познакомился с внуком.