Соседка Либерж рассказала, что все вещи экс-участницы «Дома-2» сожгли после ее смерти

На днях была кремирована Либерж Кпадону. Смерть бывшей участницы «Дома-2» поразила общественность. Ей было всего 36 лет. Она должна была сделать операцию, так как у нее обнаружили новообразование в легком. Но теперь знакомые отмечают, что она так не успела прооперироваться. Сначала сообщалось, что тело Либерж пролежало 41 день в квартире пока его не нашли.

Но ее соседка утверждает, что она пролежала там гораздо меньше. Она общалась с мужчиной который сдал звезде телестройки квартиру. Оказалось, что когда дверь вскрыли, он обнаружил не только труп, но и бумаги, в которых было указано, что Кпадону лечилась от туберкулеза.

«Он уже был в какой-то последней стадии — ее легкие почти полностью разложились. Мы оба были в шоке. После того как вынесли ее тело, забрали все ее вещи, чтобы сжечь, это требования санитарной безопасности», — цитирует женщину «АиФ».

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Соседка также добавила, что не видела с Либерж людей, которые теперь называют себя ее друзьями. По ее словам, она почти не выходила из дома, в магазин ездила на такси и постоянно слушала музыку.