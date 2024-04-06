Варвара Щербакова впервые рассказала про своего возлюбленного-комика: «Он не хочет меня менять»

Варвара Щербакова стала одной из самых популярных участниц «Женского стендапа». Она недавно создала свой первый сольный концерт, с которым поедет на гастроли. Девушка из Хабаровска не раз признавалась, что ей сложно найти вторую половинку. На этот раз в передаче «50 вопросов» она рассказала, что в ее семье женщины привыкли все делать сами. Она старается научиться быть не такой сильной, чтобы не лишиться мужчины. Варвара с недавних пор состоит в отношениях. Она призналась, что со своей второй половинкой познакомилась на работе.

«Мы не прям скрываем, но не афишируем», – уточнила комикесса.

Она также отметила, что коллеги знают про ее роман. Щербакова не стала утаивать, что он тоже комик. Звезда развеяла миф, что двум комикам вместе жить сложно.

«Я думаю, что меня никто другой бы не понял. Представь я уезжаю каждый месяц по несколько раз на неделю. Человек, который занимается нефтяным бизнесом, мне скажет: „В смысле ты уезжает каждый месяц на неделю по два раза?раза?“ А человек, который сам в этом живет и это его образ жизни, он все понимает. Я выступаю практически каждый вечер. Я поздно прихожу, рано уходу. Бывает так, что у меня съемки несколько часов и я не могу ответить, телефон в сумке. Это будет понятно только человеку, которому не нужно это объяснять», — высказалась Варвара.

Она пояснила, что встретила человека, который о ней заботиться и может погулять с собакой, если она сильно устала на работе. Артистка считает, что проблемы есть в любых отношениях.

Также комикесса рассказала, что ей комфортно с возлюбленным. Она сама еще не до конца приняла себя, свою внешность. Щербакова заявила, что предыдущие парни хотели что-то в ней исправить.

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