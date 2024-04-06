Илья Авербух запечатлел, как двухлетний сын Лизы Арзамасовой поет про нее песню: «Музыкальная пауза»

Илья Авербух не перестает работать. При этом он получает сообщения из дома. Его жена Лиза Арзамасова каждую свободную минуту посвящает сыну Льву. Мальчику в этом году исполнится три года. Так как он растет в творческой семье, то уже проявляет интерес к музыке.

6 апреля фигурист собрался в очередную рабочую поездку. Он выложил кадры, сделанные дома. Авербух показал, как наследник спел песню о маме, наигрывая на клавишах мелодию. При этом ему никто не помогал.