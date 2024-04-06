Илья Авербух запечатлел, как двухлетний сын Лизы Арзамасовой поет про нее песню: «Музыкальная пауза»

Илья Авербух ездит на гастроли, но не зыбывает о семье. Фото: Global Look Press

Илья Авербух поделился видео с подросшим сыном Львом, который спел и станцевал на камеру

Илья Авербух не перестает работать. При этом он получает сообщения из дома. Его жена Лиза Арзамасова каждую свободную минуту посвящает сыну Льву. Мальчику в этом году исполнится три года. Так как он растет в творческой семье, то уже проявляет интерес к музыке. 

6 апреля фигурист собрался в очередную рабочую поездку. Он выложил кадры, сделанные дома. Авербух показал, как наследник спел песню о маме, наигрывая на клавишах мелодию. При этом ему никто не помогал. 

На другом видео мальчик уже пел песню про казаков и танцевал. Сын Авербуха делал это с выражением, словно он настоящий артист. 

«Музыкальная пауза от Льва Ильича. А я еду в Саранск, где через считаные часы мы уже встретимся с вами, дорогие зрители! Завтра увидимся в Сарове», — написал фигурист. 

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Поклонники отметили, что для своего возраста сын пары демонстрирует отличный вокал. Многие пророчат ему карьеру актера. Напомним, что у Авербуха есть сын Мартин от прошлых отношений. Он недавно стал жить самостоятельно. 

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