Бывший муж Бузовой Тарасов спел хит «Ласкового мая» на праздновании 30-летия Костенко

Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, удивил гостей на юбилее своей жены, модели Анастасии Костенко.

В честь 30-летия своей возлюбленной, которое состоялось 29 марта, Тарасов устроил стильную вечеринку. В зале был стол с цветами в вазах. Именинница облачилась в силуэтное платье цвета фуксия. Футболист был в костюме и розовой рубашке. Супруги на публике предстали со всеми своими детьми, даже новорожденным сыном Ярославом.

Тарасов исполнил для жены романтичную песню «Седая ночь» группы «Ласковый май». Они вместе кружились в танце. Несмотря на то, что Костенко родила четверых детей от спортсмена, она заявила, что готова снова стать матерью.

Футболист эмоционально и старательно пел, не забывая при этом развлекать гостей. Костенко с восхищением смотрела на мужа.

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Напомним, что Костенко и Тарасов поженились в 2017 году. В 2018 году у пары родилась дочь Милана, в 2020 году — дочь Ева, а в 2022 году — сын Алексей. В апреле 2023 года у супругов родился четвёртый ребенок — сын Ярослав.