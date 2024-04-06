Бывший муж Бузовой Тарасов спел хит «Ласкового мая» на праздновании 30-летия Костенко

Дмитрий Тарасов устроил праздник для Анастасии Костенко. Фото: соцсети Анастасии Костенко

Футболист устроил сюрприз для Анастасии Костенко. Во время вечеринки он решил спеть для нее.

Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, удивил гостей на юбилее своей жены, модели Анастасии Костенко. 

В честь 30-летия своей возлюбленной, которое состоялось 29 марта, Тарасов устроил стильную вечеринку. В зале был стол с цветами в вазах. Именинница облачилась в силуэтное платье цвета фуксия. Футболист был в костюме и розовой рубашке. Супруги на публике предстали со всеми своими детьми, даже новорожденным сыном Ярославом. 

Тарасов исполнил для жены романтичную песню «Седая ночь» группы «Ласковый май». Они вместе кружились в танце. Несмотря на то, что Костенко родила четверых детей от спортсмена, она заявила, что готова снова стать матерью. 

Футболист эмоционально и старательно пел, не забывая при этом развлекать гостей. Костенко с восхищением смотрела на мужа. 

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Напомним, что Костенко и Тарасов поженились в 2017 году. В 2018 году у пары родилась дочь Милана, в 2020 году — дочь Ева, а в 2022 году — сын Алексей. В апреле 2023 года у супругов родился четвёртый ребенок — сын Ярослав. 

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