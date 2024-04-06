Победительница «Холостяка» Яна Сапета отказалась бороться за жениха-экстрасенса на новом шоу

Недавно на канале ТНТ вышло новое шоу «Невеста. Экстра Любовь». Этот проект похож на нашумевший проект «Холостяк». Здесь тоже девушки со всей России пытаются добиться внимания главного героя. На этот раз ищет себе невесту победитель «Битвы экстрасенсов» Константин Гецати.

Оказалось, что на шоу звали модель Яну Сапету, которая ранее победила в девятом сезоне «Холостяка». Она отметила, что не захотела ехать на съемки, так как у нее уже был запланирован отпуск. Также блогерша посчитала, что проект ей не подойдет.

«В январе у меня состоялся созвон с редакторами, но я сразу поняла, что это не мое», — сказала она.

По словам Яны, она уже посмотрела первые выпуски проекта. Модель не пожалела, что не стала участницей шоу. Она также не стала скрывать, ей новый проект не понравился. Сапета заявила, что ей все там кажется наигранным. При этом она рассказала, что ей порой жалко девушек, которые вынуждены говорить о личном.