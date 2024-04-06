Свиридова рассказала, что ее младший сын учится в ГИТИСе на актера: «Ничего неожиданного»

Алена Свиридова увиделась со Светланой Бондарчук. Она пригласила ее в свою квартиру в Москве. Певица рассказала, как рано вышла замуж в первых раз, как начинала карьеру. Она заявила, что очень сожалеет, что отправилась старшего сына Василия учится в Канаду в свое время.

Так как он остался там жить вместе со своим отцом. Артистка поддерживает с ним отношения, но не перестает скучать. Младшего сына Григория, которому 20 лет, от себя далеко она уже не стала отпускать.

«Григорий учится в ГИТИСе на актерском. Ничего неожиданного. Что-то он пишет, какие-то рассказы. Ищет себя. Я на него смотрю: эта косая сажень в плечах, а где вот этот маленький мальчик беленький?» — отметила Свиридова.

Она также рассказал, что ее младший наследник недавно устроил себе путешествие до Владивостока. Он взял с собой камеру и снимал фильм. Григорий на поезде преодолел большой путь.

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