Свиридова рассказала, что ее младший сын учится в ГИТИСе на актера: «Ничего неожиданного»

Алена Свиридова не стала отпускать второго сына за границу. Фото: кадр из передачи «Света вокруг света»

Певица Алена Свиридова заявила, что ее младший сын стал большим и сильным.

Алена Свиридова увиделась со Светланой Бондарчук. Она пригласила ее в свою квартиру в Москве. Певица рассказала, как рано вышла замуж в первых раз, как начинала карьеру. Она заявила, что очень сожалеет, что отправилась старшего сына Василия учится в Канаду в свое время. 

Так как он остался там жить вместе со своим отцом. Артистка поддерживает с ним отношения, но не перестает скучать. Младшего сына Григория, которому 20 лет, от себя далеко она уже не стала отпускать. 

«Григорий учится в ГИТИСе на актерском. Ничего неожиданного. Что-то он пишет, какие-то рассказы. Ищет себя. Я на него смотрю: эта косая сажень в плечах, а где вот этот маленький мальчик беленький?» — отметила Свиридова.

Она также рассказал, что ее младший наследник недавно устроил себе путешествие до Владивостока. Он взял с собой камеру и снимал фильм. Григорий на поезде преодолел большой путь. 

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«Он сказал, что у него ощущение, словно он прожил несколько лет жизни, так как раньше никогда не встречался с такими  людьми, с такими интересными, с такими разными. Он сказал: „Я приехал другим человеком“», — поделилась звезда в передаче «Света вокруг света».

Алена Свиридова с сыном. Фото: кадр из передачи «Света вокруг света»

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