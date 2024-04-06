Получившая травму Кудрявцева начала заниматься реабилитацией в спортзале

Лера Кудрявцева во время репетиции танца получила травму в феврале. Она отметила, что у нее год начался с проблем. Оказалось, что телеведущая порвала подколенную связку. Ей пришлось пережить операцию. Телеведущей вырезали связку из щиколотки и пересадили под коленку. Первое время она даже не могла ходить. Но спустя месяц Лера на костылях приступила к съемкам, вернувшись на работу.

А теперь она перешла в спортзал, где занимается с тренером. Блондинка поделилась кадрами, на которых делает разные упражнения, чтобы разработать коленку.