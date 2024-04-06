Ида Галич впервые показала кадры со своим возлюбленным на отдыхе в Дубае

Ида Галич в конце 2023 года впервые рассказал, что у нее пойвился бойфренд. Она тогда не стала раскрывать подробности. По словам телеведущей, он брюнет, ему 33 года, бизнесмен. Появились слухи, что это яхтсмен Олег Ледвич.

Недавно блогерша улетала в Дубай с четырехлетним сыном Леоном от первого брака. Оказалось, что с ней на дорогом курорте отдыхает возлюбленный. 6 апреля она впервые опубликовала кадры с избранником. Ида с нежностью теребила его волосы. Также она засняла, как он готовит завтрак.