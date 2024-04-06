Ида Галич впервые показала кадры со своим возлюбленным на отдыхе в Дубае

Ида Галич в конце 2023 года впервые рассказал, что у нее пойвился бойфренд. Она тогда не стала раскрывать подробности. По словам телеведущей, он брюнет, ему 33 года, бизнесмен. Появились слухи, что это яхтсмен Олег Ледвич.
Недавно блогерша улетала в Дубай с четырехлетним сыном Леоном от первого брака. Оказалось, что с ней на дорогом курорте отдыхает возлюбленный. 6 апреля она впервые опубликовала кадры с избранником. Ида с нежностью теребила его волосы. Также она засняла, как он готовит завтрак.
«Сегодня ровно полгода, как мы случайно оказались в одном кафетерии и девочки уговорили тебя выпить с нами по 50 грамм коньячку. Громкие слова рано говорить. Просто сегодня ровно шесть месяцев, как мы впервые поцеловались после стрипушника.
Ибо на 50 граммах мы не остановились. Ну вот такие мы люди. С полугодием! Красавчик! Шесть месяцев с большим удовольствием глажу твои волосы!» — написала Галич.
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Поклонники стали поздравлять телеведущую с такой датой. Многие отметили, что рады видеть ее влюбленной. Напомним, что звезда в 2020 году переживала из-за развода с отцом своего ребенка Аланом Басиевым. Позже она рассказала, что 2022 году рассталась с блогером, которого зовут Стас Круглицкий.