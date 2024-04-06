Свиридова считает ошибкой, что отправила старшего сына учиться в Канаду: «Мне его страшно не хватает»

Алена Свиридова несколько раз была в браке. Ее сыновья давно стали взрослыми. От отношений с Дмитрием Мирошниченко у нее есть сын Григорий. А вот от первого брака у певицы есть сын Василий Свиридов. Он давно уехал за границу со своим отцом. Наследник звезды стал программистом. В интервью Светлане Бондарчук артистка рассказала, что очень скучает по старшему сыну. Она считает, что совершила ошибку, когда отправила его в другую страну.

«Он живет в Канаде уже давно. Я ездила к нему в прошлом году. Мы редко видимся. Я думаю, что это моя большая ошибка, что я его туда отправила вслед за отцом. Отец поехал на ПМЖ, его вызвали работать. Я отправила Васю туда учиться. И как-то он там остался в результате. А я осталась без ребенка. У нас с ним такой хороший коннект. Нам нравится одно и тоже. Это очень здорово. Мне его страшно не хватает.

Созваниваемся часто, но у нас с Канадой разница во времени. Лучше, чтобы он был поближе. Он давно уже канадец. Я сделала то, о чем мечтала сама. Я хотела учится за границей.

Если бы мне сказали, то у меня только пятки бы сверкали в свое время. Сейчас я понимаю, что когда родители отправляют детей учится за границу, они теряют целый пласт студенческой жизни общей. Если они вернутся, то у них будет уже пробел», — рассказала Алена в передаче «Света Вокруг света».