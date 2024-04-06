Певица Алена Свиридова заявила, что мама не одобряла ее первый брак

Алена Свиридова редко дает интервью. Певица много лет выступает на сцене. В 61 год она не перестает писать новые песни. Исполнительница хита «Розовый фламинго» пообщалась со Светланой Бондарчук.

Она вспомнила, как в юном возрасте, когда еще училась в вузе, у нее случилась большая любовь. Тогда артистка поняла предложение возлюбленного Сергея спустя два месяца после знакомства. Но она не стала утаивать, что ее маме Вере Васильевне спешная идея пожениться не нравилась. Тогда Алене было 18 лет.

«Мой первый муж был меня намного старше. Мне было 18 лет, а ему 27. Ему уже надо было жениться. Тогда у нас не было каких-то альтернатив. Ты встретил девушку, она хорошая, из хорошей семьи, тогда женись», — пояснила певица. «Мама не сильно хотела, чтобы я так рано вышла замуж. Но он мне сказал: „Давай жениться“. Я сказала: „Ну да, наверное“», — поделилась она в передаче «Света вокруг света».

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Артистка не стала утаивать, что такое решение они приняли спустя два месяца после знакомства. Теперь Свиридова понимает, что это было слишком рано. После свадьбы вскоре она забеременела. У нее родился сын Василий. Она прожила с избранником несколько лет. Позже певица была в браке с американцем Генри Пикокой, но и с ним развелась. А с 2003 года по 2007 год у нее были отношения с Дмитрием Мирошниченко, от которого родила сына Георгия.