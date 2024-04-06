Жена Петросяна Брухунова призналась, что ей удалили вены на правой ноге: «Перенесла сложную операцию»

Евгений Петросян состоит в браке с Татьяной Брухуновой. Недавно супруги объявили, что снова стали родителями. У них в 2023 году родилась дочка. Также они уже воспитывают сына Вагана. Жена юмориста любит выходить в свет и особое внимание уделяет нарядам.

На этот раз она призналась, что отказалась от каблуков, и не просто так, а из-за медицинских показателей. Брухунова рассказала, что у нее есть болезнь, которую не излечить. Но еще до первой беременности она перенесла операцию, чтобы облегчить себе жизнь.

«После сложной операции по удалению вен из правой ноги каблуки ушли из моей жизни по медицинским показаниям», — пояснила жена артиста.

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Дело в том, что нарушение циркуляции крови может оказаться опасным во время беременности. Это и заставило Татьяну заняться варикозом и обратиться к врачам. Напомним, что она не делилась кадрами во время беременности. Многие поклонники подозревали, что Брухунова обратилась к суррогатной матери. Но она заверила, что вынашивала детей сама. Супруга Петросяна подчеркнула, что просто не хочет выставлять жизнь напоказ.