Певец Тимур Родригез оступился и упал со сцены прямо на зрителей на съемках «Новой Фабрики звезд»

Тимур Родригез стал ведущим шоу «Новая Фабрика звезд», которое стартовало недавно на ТНТ. Артист оказался в неловкой ситуации во время очередных съемок. После выступления Нонны Еганян, зрители стали с цветами подходить к сцене.

Так как исполнительница была в платье с огромными крыльями, ей было сложно двигаться. Тимур вызвался ей помочь и пошел собирать для нее цветы. Однако шоумен оступился и рухнул в зал прямо на зрителей. Многие были шокированы случившимся.

Однако ведущий сразу сообщил, что с ним все в порядке. Он подчеркнул, что просто цветы оказались слишком тяжелыми, поэтому произошел такой конфуз. Кадры, на которых Родригез падает со сцены, облетел соцсети. Многие зрители заметили, что на сцене была белоснежная ткань. Из-за нее артист не заметил, что сцена обрывается и наступил на ткань, под которой не оказалось пола.

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Напомним, что Тимур не так давно развелся с женой. В последнее время его все чаще видят в компании актрисы Кати Кабак.