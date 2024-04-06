Зепюр Брутян и Павел Прилучный устроили домашние игры, заставив смеяться 11-месячного сына

Зепюр Брутян уже скоро отметит вторую годовщину брака с Павлом Прилучным. Пара растит сына Микаэля, которому в конце апреля исполнится один год. Актер помогает молодой жене воспитывать малыша, так как у него в этом уже есть опыт. Он в первом браке растил с Агатой Муцениеце сына Тимофея и дочку Мию.

Накануне супруги перед сном устроили игры. Они развлекали маленького наследника. Сначала Брутян держала на руках кроху, а Павел от их убегал. Это смешило Микаэля.