Зепюр Брутян и Павел Прилучный устроили домашние игры, заставив смеяться 11-месячного сына

Зепюр Брутян уже скоро отметит вторую годовщину брака с Павлом Прилучным. Пара растит сына Микаэля, которому в конце апреля исполнится один год. Актер помогает молодой жене воспитывать малыша, так как у него в этом уже есть опыт. Он в первом браке растил с Агатой Муцениеце сына Тимофея и дочку Мию.
Накануне супруги перед сном устроили игры. Они развлекали маленького наследника. Сначала Брутян держала на руках кроху, а Павел от их убегал. Это смешило Микаэля.
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Потом Прилучный сел на пол и стал сам играть с наследником. Он помогал ему вставать на ножки, а потом смешил. У ребенка отрасли волосы почти до плечь. Пока его лицо пара скрывает. По словам Брутян, они скоро перестанут скрывать сына. Она признавалась, что он пошел в отца. Ранее они уже его покрестили. Жена актера признается, что хочет родить дочку.