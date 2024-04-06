Помощник Николая Расторгуева опроверг информацию о госпитализации артиста

Николай Расторгуев, которому в этом году исполнилось 67 лет, активно участвует в общественной жизни страны, выступая перед военнослужащими в госпиталях и проводя концерты. Один из таких концертов, запланированный на 5 апреля, был перенесен на 29 мая.

На этом фоне появились тревожные сообщения о госпитализации музыканта. Однако его представители опровергают эти слухи. Помощник артиста подчеркивают, что Расторгуев заботится о своем здоровье, поэтому просто прошел плановое обследование.

А все слухи о госпитализации он назвал ложью, пишет KP.RU.

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Напомним, что у певца в прошлом были проблемы со здоровьем, включая пересадку почки в 2009 году и сердечные заболевания. Однако, по словам его окружения, текущее обследование не связано с этими проблемами и является частью регулярного контроля состояния здоровья. Поклонники с нетерпением ждут возвращения Николая Расторгуева на сцену и уверены, что его предстоящие концерты пройдут успешно. Ближайшие концерты артист отменять не стал. Его ждут гастроли.