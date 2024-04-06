Сын Регины Тодоренко криками разозлил Филиппа Киркорова на съемках «Маски»

Филипп Киркоров снова участвует в съемках шоу «Маска». Он является председателем жюри. С ним за столом сидит Регина Тодоренко. Она на очередные съемки с собой привела детей. Ее пятилетний сын Михаил оказался непоседой. Он стал сильно шуметь и мешать судьям. Мальчик даже кричал и вырывал микрофон. Ситуация не понравилась Киркорову. Это заметила Тодоренко, которая попыталась сгладить ситуацию.

«А мы сегодня на «Маске» снимаем. Филипп недоволен, что Мишаня постоянно дышит в микрофон и битбоксит. Вот такая у нас жизнь веселая. Не проводить больше детей на съемки, да?» — спросила она.

«Я их съем» — пригрозил артист.

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Напомним, что Регина является мамой двоих детей. Своему мужу Владу Топалова она родила еще одного сына Мирослава, которому летом исполнится два года. Телеведущая регулярно не только снимается, но и путешествует. Своих наследников она порой берет с собой. Артистка не скрывает, что совмещать карьеру и материнство очень сложно. Порой она жалуется на усталось.