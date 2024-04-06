Тимати и Егор Крид понесли убытки в ресторанном бизнесе на 30 миллионов рублей

Тимати, которого зовут Тимур Юнусов, занимается не только развитием карьеры артиста, но и бизнесом. Но он не всегда на нем хорошо зарабатывает. Оказалось, что в 2023 году некоторые его заведения понесли убытки.

Так ему принадлежит 25% ООО «Виттория». Этой компанией был создан товарный знак «Еда тут», которая относится к сети быстрого питания. Всего открыто семь точек этого заведения. В прошлом году его выручка составила 11 миллионов рублей, но чистая прибыль ушла в минус на 10 тысяч рублей.

Еще Тимати принадлежит 25% компании ООО «Фест». Столько же принадлежит Егору Криду и половиной владеет предприниматель Антон Пинский. В 2023 году они открыли вместе «Гуччи кафе» в центре столицы. И хоть им удалось привлечь внимание к заведению, оно закрылось спустя шесть месяцев. Сайт KP.RU выяснил, что выручка у кафе была 60,4 миллиона рублей, а вот чистая прибыль оказалась минусовой. Убыток составил 31,6 миллиона рублей.

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Примечательно, что успешный бизнес ведет молодой блогер Влад Бумага. Он также с Антоном Пинским владеет ООО «Кидссити», которая специализируется на организации развлечений и досуга. Их выручка выросла до 175 миллионов рублей. Чистая прибыль значительно возросла с 549 тысяч рублей до 11 миллионов рублей.

Напомним, что также за последние два года Тимати решил выкупить сеть кофеен Starbucks в России. Он дал заведениям название Stars Coffee. В этом ему также помогает Пинский. Еще рэпер выкупил сеть ресторанов быстрого питания Domino's Pizza.