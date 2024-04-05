Сломавшая ногу Гузеева появилась в аэропорту в инвалидном кресле: «На костылях не дойти до самолета»

Лариса Гузеева порядком напугала своих поклонников, появившись в аэропорту в инвалидном кресле. Вез ее по терминалу верный товарищ и коллега Эвклид Кюрдзидис. Актер также помогал ведущей нести костыли.

Гузеева ранее сообщала почитателям, что с ней случилась беда. В марте она запнулась и упала, сильно ударилась ногой, но решила не обращать на это внимание. Однако боль никак не унималась и знаменитость приняла решение обратиться к врачам. Рентген выявил, что Лариса Гузеева несколько дней передвигалась со сломанной костью. К счастью, перелом оказался не очень серьезным, поэтому даже в гипсе звезда появлялась в Останкино на работе.

Теперь же, как выяснилось, Гузеева решила полететь на отдых в Ессентуки. А инвалидное кресло — явление временное, только для передвижения в аэропорту.

«Я на коляске, потому что здесь такой километраж, что мне на таких костылях не дойти до самолета», — успокоила подписчиков в соцсетях Гузеева.

Стоит отметить, что любимица публики была в великолепном настроении и вовсю кокетничала с актером греческих кровей, который все время порывался поцеловать ее больную ножку, чтобы она поскорее зажила.

Напомним, Лариса Гузеева с 1999 года замужем за ресторатором Игорем Бухаровым, у них есть дочь Ольга, которая родилась в 2000 году.

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