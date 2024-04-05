Родственники звезд впервые запоют в музыкально-детективном шоу «Секретный артист»

Новое музыкально-детективное шоу «Секретный артист» впервые покажет родственников звезд на сцене и ответит на вопрос — передается ли талант по наследству?

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В каждом выпуске в студию приходят гости, которые по внешности и голосу должны угадать, родственник какого артиста стоит перед ними. Чтобы помочь гостям отгадать имя «секретного артиста», герои будут рассказывать необычные факты из биографии своих звездных родственников.

Участниками шоу, которые будут отгадывать «секретных артистов», станут Валерия и Иосиф Пригожин, Глюкоза, Анфиса Чехова, Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Наталья Самбурская, Аня Покров и другие. После того, как «секретный артист» будет угадан, он выступит вместе со своим родственником на одной сцене. Ведущим шоу станет Роман Каграманов.

«Целью «Секретного артиста» было доказать, что яблоко от яблоньки недалеко падает. А еще – создать настоящее, искреннее, доброе шоу, которое будут смотреть семьями и играть в «угадайку». Думаю, у нас это получилось. Талант передается по наследству, я в этом уверен. Я, например, унаследовал умение вкусно готовить от мамы. Это, возможно, единственное, что вы не знали обо мне – если бы я участвовал в шоу, меня бы разгадали сразу. Я как открытая книга», - добавил он.

Всего в эфир выйдет 8 выпусков шоу.

Премьера шоу «Секретный артист» состоится на телеканале «Пятница!». Смотрим с 8 апреля по понедельникам в 21:00.