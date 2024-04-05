Ведущие программы «Поехали!» Мария Осадник и Евгений Покровский будут исследовать Арзамас

В Арзамасе находится единственный в нашей стране музей, открытый в подземной шахте действующего гипсового завода. Называется Музей горного дела, спелеологии и геологии. А еще Арзамас знаменит местным сортом репчатого лука и породой гусей. Мария и Евгений отправились на местный рынок за арзамасским луком, узнали, чем он хорош, после чего попробовали луковые пирожки - понравилось!

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В конце 17 века в Арзамасе вывели особую породу гусей, крупных и боевых - в те времена гусиные бои не были редкостью. Особенно вкусным считается мясо арзамасского гуся, в чем ведущие Первого убедились лично. А еще они съездили в село Дивеево и окунулись в источник Серафима Саровского, легендарный для всех православных христиан. Верующие рассказывают о десятках чудесных исцелений, произошедших после омовения в его водах.

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